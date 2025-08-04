В Курской области ликвидируют корпорацию развития

АО «Корпорация развития Курской области» ликвидируют, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании правительства региона.

Как рассказал врио министра имущества области Дмитрий Савин, проект распоряжения правительства об этом подготовлен и проходит согласование. По его словам, уже создана новая структура, которая возьмет на себя функции сопровождения инвесторов — изначальный профиль скандально известной корпорации.

«Мы упраздняем эту организацию. Понимаем, что после всего произошедшего почистить ее карму практически невозможно. Кроме того, корпорация вследствие ранее принятых решений взяла на себя целых ряд несвойственных ей функций. Каждый должен заниматься своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги точает сапожник. Корпорация развития занимается сопровождением инвесторов, а заказчиком и подрядчиком при строительстве крупных стратегических объектов занимаются те, кто в этом компетентен. Что касается обязательств, которые корпорация брала в качестве подрядчика по ряду других объектов, то, безусловно, эти обязательства — в том числе перед субподрядчиками — сохранятся, если эти субподрядчики добропорядочны, профессиональны и на свободе. Хотя и не на свободе тоже есть тюремные ларьки»,— отметил глава региона.

В конце 2024 года МВД России по Курской области задержало бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблениях при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Дело связано с контрактом на строительство фортификационных сооружений рядом с поселками Теткино и Попово-Лежачи.

Изначально работы должна была выполнить компания «КТК Сервис», которая забрала аванс в размере 152,8 млн руб., но сорвала сроки. Корпорация разорвала с подрядчиком контракт, но не приняла мер к возвращению аванса и не составила разграничительные ведомости об объемах фактически выполненных работ и использованных материалов. Вместо этого договоры на достройку перешли к ООО «Техимпэкс», которое получило в качестве аванса 173,2 млн руб. Эта сумма трактуется следствием как ущерб по делу о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В середине апреля по делу о махинациях при строительстве фортификационных сооружений задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, его бывшего первого заместителя Алексея Дедова и экс-депутата облдумы Максима Васильева. Бывшим чиновникам вменяется мошенничество (ч. 4 ст.159 УК РФ), а бывшему парламентарию — растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обе статьи также предусматривают санкции до десяти лет лишения свободы.

В конце марта Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 4,1 млрд руб. с бизнесменов и должностных лиц, участвовавших в строительстве линий обороны.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь