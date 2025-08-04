Здание ГТС в Воронеже обновит местный «Проектинжиниринг» за 582 млн рублей

Подряд на подготовку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и реконструкцию здания в Воронеже на улице Красноармейской, 25, которое ранее использовалось как главная телефонная станция (ГТС), достался местному ООО «Проектинжиниринг» Евгения Хорошева. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Конкурс был признан несостоявшимся, так как на него была подана только одна заявка. Тем не менее, с компанией заключили контракт по цене ниже начальной — за 582,5 млн руб. Источник финансирования — средства субсидий.

Подрядчику предстоит выполнить работы в три этапа до 31 декабря 2027 года, а проектно-сметную документацию необходимо подготовить к декабрю этого года. Предполагается полная замена инженерных сетей, автоматизация теплового пункта, установка вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и лифта. Также победитель должен благоустроить и озеленить территорию, установив арт-объекты.

Здание было построено в 1992 году. Оно состоит из шести этажей и подвала общей площадью 4 169 кв. м, а также одноэтажной пристройки на 212,35 кв. м.

По данным Rusprofile, ООО «Проектинжиниринг» зарегистрировано в 2011 году в Воронеже. Основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование, управлением проектами строительства и выполнение строительного контроля и авторского надзора. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и управляет компанией Евгений Хорошев. В 2024 году выручка общества составила 660 млн руб., при чистой прибыли в 2,3 млн руб.

В начале июля сообщалось, что конкурс на реконструкцию здания не состоялся, так как на него не было подано ни одной заявки.

В 2022 году воронежские власти анонсировали идею создания творческого пространства в здании ГТС. Уточнялось, что это будет некий музейно-выставочный арт-кластер для выставок и мастерских. На улице Чапаева в Воронеже частный инвестор уже реализовал подобный проект.

Егор Якимов