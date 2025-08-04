Воронежскому арбитражному управляющему не удалось отменить приговор за растрату

Воронежский областной суд оставил в силе приговор Ленинского райсуда, который в конце прошлого года назначил девять лет колонии общего режима арбитражному управляющему Игорю Вышегородцеву по делу о растрате имущества госпредприятия «Военторг №769» (ч.4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщил сам Вышегородцев в своем Telegram-канале. Также управляющий рассказал «Ъ-Черноземье», что подаст на приговор кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По решению Ленинского райсуда срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции либо задержания осужденного на территории РФ. В апреля 2022 года арбитражный управляющий покинул страну. Приговор ему был вынесен заочно.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Игоря Вышегородцева в декабре 2017 года, сначала предъявив арбитражному управляющему обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Впоследствии обвинение было изменено на растрату. В основу уголовного дела легла процедура замещения активов при банкротстве местного госпредприятия «Военторг №769». Вину Вышегородцев отрицает.

После того, как арбитражный управляющий покинул РФ, данные о его уголовном деле были направлены в Интерпол, который впоследствии выдал в отношении господина Вышегородцева так называемый red notice — адресованный полиции всех стран-участниц организации запрос на «установление местонахождения и арест». Перед вынесением приговора Интерпол прекратил розыск воронежского арбитражного управляющего: орган установил, что предоставленные Генпрокуратурой РФ данные «вызвали вопросы».

Подробнее о деле воронежского арбитражного управляющего — в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий