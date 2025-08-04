Новые рейсы из Татарстана в Китай и автобусы за миллиард

Татарстан рассматривает открытие авиарейса в китайский город Чунцин с населением более 32 млн человек. В Минпромторге РТ маршрут считают перспективным для туризма и экономики. Сейчас China Eastern Airlines выполняет рейсы Казань-Шанхай три раза в неделю.

Набережные Челны закупят 80 новых автобусов большой вместимости за 1 млрд руб. в течение пяти лет. Раис Татарстана Рустам Минниханов выделил финансирование по 200 млн руб. ежегодно, закупки начнутся в августе-сентябре 2025 года. «КамАЗ» планирует продавать автобусы городу от 18 млн руб. за единицу.

Росприроднадзор по Татарстану подал в суд иск к «Татнефти» на 14,5 млн руб. за ущерб почве от разливов нефтепродуктов. За последние два года в республике зафиксировано не менее шести подобных инцидентов с участием компании. В 2023 году «Татнефть» уже выплатила 2,3 млн руб. компенсации за аналогичный ущерб.

Татарстан занял 22 место в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог с показателем 65,4% дорог, отвечающих требованиям. Лидерами стали Москва (100%) и ХМАО (89,4%), аутсайдером — Архангельская область (16,9%). В среднем по России нормативам соответствуют 54,8% дорог.

Из Чистопольского района Татарстана отправили первую партию пшеницы в Египет объемом 7,2 тыс. тонн через порт Краснодарского края. За семь месяцев 2025 года республика экспортировала более 43 тыс. тонн зерна урожая 2024 года.

В Татарстане с 2022 года выдали около 4 тыс. льготных ИТ-ипотек на общую сумму 36,4 млрд руб. В республике работают 42 тыс. ИТ-специалистов в 612 аккредитованных компаниях, ежегодно готовят 4,5 тыс. кадров. Отмечатеся, что для полного удовлетворения потребностей рынка необходимо не менее 10 тыс. специалистов в год.

В Татарстане возбудили уголовное дело против руководителей ООО «Территория металла» за неуплату налогов на сумму свыше 26 млн руб. В 2020–2023 годах подозреваемые вносили в декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 43 контрагентами. Компания из Казани занимается оптовой торговлей металлами с выручкой 544 млн руб. в 2021 году.

В Казани с 7 по 10 августа пройдет чемпионат России по легкой атлетике с участием около 700 спортсменов из 70 регионов. Соревнования состоятся на Центральном стадионе, где разыграют медали в 44 дисциплинах. Столицу Татарстана на чемпионате представят 21 спортсмен.

Анар Зейналов