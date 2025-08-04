Татарстан рассматривает запуск авиарейса в китайский город Чунцин

Власти Татарстана рассматривают возможность открытия авиарейса в Чунцин — важный промышленный центр на юго-западе Китая с населением более 32 млн человек, об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер в интервью РБК Татарстан. По мнению господина Лернера, этот маршрут может быть востребован как в туристическом, так и в экономическом плане.

В настоящее время авиакомпания China Eastern Airlines выполняет прямые регулярные рейсы между Казанью и Шанхаем три раза в неделю, а также организует чартерные рейсы на курорт Санья (остров Хайнань).

Товарооборот между республикой и КНР в прошлом году вырос примерно на 10% по сравнению с 2023 годом.

Динара Шакирова