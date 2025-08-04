В Татарстане возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере 26 млн рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело против директора и фактического руководителя ООО «Территория металла» по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Сумма неуплаты составила свыше 26 млн руб, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По данным следствия, в 2020–2023 годах подозреваемые вносили в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных сделках с 43 контрагентами.

В рамках расследования проведены обыски по месту жительства директора фирмы, а также в ООО «Сталь Маркет».

По данным системы Rusprofile, ООО «Территория Металла» базируется в Казани, с 2019 года работает в сфере оптовой торговли рудами и металлами. В 2021 году у компании была выручка на сумму 544 млн руб, а также прибыль в размере 1,4 млн руб.

Динара Шакирова