Росприроднадзор предъявил «Татнефти» иск на 14,5 млн рублей

Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан обратилось в суд с иском к ПАО «Татнефть» на сумму 14,5 млн руб, информация появилась в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление было подано 21 июля 2025 года, спор касается ущерба, причиненного почве.

В октябре 2023 года Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора уже направляло претензию «Татнефти» о возмещении ущерба почве на 2,3 млн руб из-за разливов нефтепродуктов в Татарстане. Разлив произошел в селе Альметьевского района. Компания полностью компенсировала нанесенный вред.

За последние два года на территории Татарстана было зафиксировано не менее шести разливов нефти, связанных с деятельностью компании. Инциденты происходили в апреле, июле, сентябре и декабре 2023 года и в апреле 2024 года.

ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, основанная в 1950 году. Является вертикально интегрированным холдингом, занимающим ключевое место в России по объему добычи нефти. Основные производственные мощности расположены в Республике Татарстан, также ведет деятельность в Калмыкии, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях и Ненецком автономном округе.

Динара Шакирова