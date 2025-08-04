Исполком Набережных Челнов приобретет 80 новых автобусов большой вместимости. На их покупку потратят 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане купят 80 новых автобусов за миллиард рублей

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова В Татарстане купят 80 новых автобусов за миллиард рублей

Фото: Telegram-канал Рустама Минниханова

«Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выделяет 1 млрд руб. с разбивкой на 5 лет — по 200 млн ежегодно», — заявил мэр города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, «КамАЗ» планирует продать городу автобусы от 18 млн руб. Мэрия города начнет закупать автобусы в августе-сентябре 2025 года.

Ранее Наиль Магдеев заявлял, что городу не хватает 70 новых автобусов, чтобы заполнить маршрутную сеть. В 2024 году исполком Набережных Челнов приобрел 90 транспортных средств.

Маргарита Бондаренко