ИТ-специалисты Татарстана взяли ипотек на 36 млрд рублей

В Татарстане с 2022 года выдали около 4 тыс. льготных ИТ-ипотек на общую сумму 36,4 млрд руб. Об этом сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на заместителя министра цифрового развития республики Булата Габдрахманова.

Льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных ИТ-компаний. В Татарстане зарегистрировано 612 таких организаций. В ИТ-сфере республики работают около 42 тыс. человек. Ежегодно в регионе готовят 4,5 тыс. ИТ-специалистов, хотя рынку требуется не менее 10 тыс.

По словам Булата Габдрахманова, наибольший дефицит ощущается среди высококвалифицированных кадров — программистов, инженеров и специалистов по кибербезопасности.

Льготную ИТ-ипотеку в России запустили весной 2022 года и продлили до 2030 года. На нее могут рассчитывать граждане России до 50 лет, работающие в аккредитованной ИТ-компании. Средняя зарплата должна составлять от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 90 тыс. в других населенных пунктах. Максимальная ставка составляет 6%, сумма кредита — до 9 млн руб. при первоначальном взносе от 20%. Купить можно только новую недвижимость во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Анар Зейналов