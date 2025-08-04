В Казани в августе пройдет Чемпионат России по легкой атлетике

В Казани с 7 по 10 августа на Центральном стадионе состоится чемпионат России по легкой атлетике. В соревнованиях примут участие около 700 спортсменов из 70 регионов страны, которые разыграют медали в 44 дисциплинах. Об этом сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов на деловом понедельнике.

Столицу Татарстана на чемпионате представят 21 спортсмен, в числе которых Юлия Сохацкая, Рамиля Валитова, Семен Манаков и другие.

Для зрителей организаторы подготовили культурно-развлекательную программу, включающую выступления артистов, розыгрыши призов, звездные старты, забег роботов, показательные выступления, фан-зону и автограф-сессии.

Кроме того, в рамках чемпионата в ночь с 9 на 10 августа пройдет марафон «Ночная Казань», участники которого смогут преодолеть дистанции в 5 и 10 км.

Маргарита Бондаренко