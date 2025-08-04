Республика Татарстан заняла 22 место в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог. Об этом рассказали «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан не вошел в топ-10 регионов России по качеству дорог

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстан не вошел в топ-10 регионов России по качеству дорог

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно исследованию издания, в Татарстане в конце 2024 года доля дорог, отвечающих требованиям, составляет 65,4%. Плотность дорог на 1 тыс. кв. км достигает 484.

Лидерами рейтинга регионов РФ по качеству автомобильных дорог стали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. В этих регионах доля дорог общего пользования, соответствующих требованиям, составила 100% и 89,4% соответственно.

На последнем месте рейтинга расположилась Архангельская область, где требованиям качества отвечают только 16,9% дорог. Чувашия заняла 77 место, а Марий Эл — 81 место. Всего в рейтинге 85 мест.

В среднем в России 54,8% автомобильных дорог отвечают нормативным требованиям.

Диана Соловьёва