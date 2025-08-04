Перед Крымским мостом скопилось более 3 тысячи автомобилей

Более 3 тыс. автомобилей стоит в очередях к Крымскому мосту, сообщили в оперштабе РК.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2,38 тыс. машин, время ожидания превышает пять часов. В очереди со стороны Керчи находится 750 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов.

Как сообщают “Ъ” очевидцы с места событий, пробка на въезд в Крым растянулась на несколько десятков километров.

Местные власти не комментируют ситуацию.

Александр Дремлюгин, Симферополь