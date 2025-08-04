В Госдуму внесли проект о совместном воспитании детей после развода

В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей родителями после развода. Документ предполагает, что суд может установить «порядок совместного воспитания» ребенка, если родители не договорились, с кем из них он останется жить после развода.

Проект поправок в Семейный кодекс внесли на рассмотрение депутаты Андрей Свинцов (ЛДПР), Дмитрий Кузнецов (СРЗП) и Алексей Корниенко (КПРФ). Согласно документу, суд будет определять индивидуальный график ребенка с каждым из родителей. При составлении расписания суд будет учитывать мнение родителей и самого ребенка, если он достиг 10 лет.

Документ также предполагает, что суд может установить такой порядок даже если родители пришли к соглашению, но оно при этом нарушает права ребенка.

В пояснительной записке авторы ссылаются на большое число неполных семей — с 2002 года, по данным всероссийской переписи населения, их доля увеличилась почти вдвое и к 2020 году составила 38,5% семей, где воспитываются несовершеннолетние дети. Депутаты также указывают на большое количество разводов в стране — с 2014 по 2023 год в России 6 млн супружеских пар расторгли брак. Кроме того, наличие детей уже не является «сдерживающим фактором для сохранения семьи», отмечается в записке.

Полина Мотызлевская