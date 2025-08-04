Оптовые цены на бензин АИ-95 обновили исторический рекорд

Цены на бензин АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России 4 августа выросли на 1,08%, до 77,001 тыс. руб. за тонну. Это новый исторический рекорд. Предыдущий максимум по этой марке был в сентябре 2023 года — 76,876 тыс. руб.

Бензин АИ-92 на бирже 4 августа подорожал на 1,16%, до 66,64 тыс. руб. за тонну, дизельное топливо — на 0,5%, до 58,13 тыс. руб. за тонну.

Оптовые котировки на топливо растут, несмотря на вступление в силу с 30 июля запрета на экспорт бензина для производителей, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год. Ограничение действует по 31 августа. До того эмбарго действовало для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности.