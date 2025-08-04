В Томске выставили на торги право КРТ на Ивановского за 1,8 млн рублей

Департамент градостроительного развития Томской области объявил аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в границах улицы Ивановского в Томске. Извещение опубликовано на сайте торгов, заявки на участие принимаются до 1 сентября. Договор заключается на семь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минимальная цена на право заключения договора составляет 1,8 млн руб., финансирование работ в рамках исполнения проекта КРТ предусмотрено в объеме не менее 2,8 млрд руб.

Площадь участка под КРТ составляет 2,83 га. Будущий застройщик должен будет построить здесь жилье и социальные объекты. В его обязанности также войдет разработка проекта планировки территории, строительство всех объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Лолита Белова