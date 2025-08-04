В Ульяновске установили девятую бронзовую фигурку гида-колобка

Пресс-служба губернатора Ульяновской области



В пятницу, 1 августа, в ходе празднования дня рождения известного местного поделочного камня симбирцита в Ульяновске состоялось открытие новой бронзовой фигурки «гида-колобка».

Торжественное открытие новой фигурки колобка, на этот раз — колобка-геолога, прошло в центре города, в Молочном переулке, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Именно благодаря геологам состоялось рождение известного симбирского поделочного камня.

Это уже девятый гид-колобок. Всего в Ульяновске до 1 августа в достопримечательных местах города было установлено восемь фигурок колобков. Первые четыре бронзовые фигурки были установлены в сентябре 2024 года на бульваре Новый Венец в рамках регионального проекта «Туристический квест Колобка», затем было установлено еще четыре фигурки.

Ульяновск-Симбирск с подачи краеведа Сергея Петрова считается родиной сказочного персонажа.

Первый колобок установлен у здания филармонии — это колебятка, маленькая булочка, которую пекли в Симбирской губернии из остатков теста, она и стала прообразом колобка. На Новом Венце установлены колобок-девочка, рассказывающая о творчестве автора сказки «Аленький цветочек» Сергее Аксакове, а также колобок, напоминающий гусара Дениса Давыдова, и колобок, похожий на героя романа Ивана Гончарова — Илью Обломова. Около здания педуниверситета, у фонтана, установили колобка с книжками — как символ проекта «Ульяновск — литературный город ЮНЕСКО» (считается, что этот колобок покровительствует студентам, для успешного начала учебного года они трут помпон на шапочке бронзовой фигурки). У литературного музея «Дом Языковых» установлен колобок-поэт, в Карамзинском сквере — колобок, покровитель краеведов, недалеко от памятника основателю Симбирска Богдану Хитрово — колобок-сказочник, напоминающий деда Абрама Новопользцева, сказки которого записал сибирский поэт и фольклорист ХIХ века Дмитрий Садовников. Рядом с каждым ульяновским колобком размещен QR-код, ведущий на страницы туристическо-информационного портала Ульяновска, где размещена информация о симбирянине, которого представляет колобок.

Андрей Васильев, Ульяновск