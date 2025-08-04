Задержан напавший на школьника уфимец

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту избиения мужчиной ребенка в Уфе, сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что инцидент произошел накануне днем около жилого дома 172 на Кольцевой улице. Между девятилетним мальчиком и семилетней девочкой на детской площадке произошел конфликт. Узнав об этом, отец девочки догнал чужого ребенка, ударил его ногой и пластиковой палкой. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Личность напавшего установлена. Его доставили в отдел полиции.

Венера Хисамова