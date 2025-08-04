Названы самые кассовые фильмы в Ярославской области в июле

Самой кассовой картиной в Ярославской области в июле 2025 года стала комедия «На деревню дедушке», вышедшая в прокат 12 июня. Фильм собрал в кинотеатрах региона 2,2 млн руб. и 7 тыс. зрителей. Комедия второй месяц подряд занимает первое место по популярности в области: в июне картина собрала 5,2 млн руб. и 17,8 тыс. зрителей. Соответствующие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке» Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке»

На втором месте по популярности в ярославских кинотеатрах находится российская комедийная кинолента «Не одна дома 2», вышедшая 3 июля. Картину посмотрели 7,5 тыс. ярославцев, в кино она собрала 2 млн руб.

Замыкает тройку самых кассовых фильмов июля в Ярославской области фантастическая мелодрама «Плагиатор», вышедшая в кинотеатрах 10 июля. Картина собрала в регионе 979 тыс. руб. и 2,9 тыс. зрителей.

Алла Чижова