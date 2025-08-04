Вулкан Ключевская Сопка выбросил облако пепла на высоту 6,5 км

Пепловый выброс на высоту до 6,5 км над уровнем моря произошел на вулкане Ключевская сопка, сообщили «Ъ» в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Активность вулкана представляет опасность для авиации. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф протянулся на 30 км к северо-востоку от стратовулкана.

Сегодня на Камчатке проявляют активность семь из 30 действующих вулканов. Эксплозивное извержение Ключевского началось 20 апреля. После мощного землетрясения 30 июля гигант заметно активизировался.

Самый высокий действующий вулкан Евразии (около 4,8 км над уровнем моря) находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Поселок Ключи, ближайший населенный пункт, расположен в 30 км от вулкана.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский