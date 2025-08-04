В Башкирии матери 11 детей дали сертификат на жилье по представлению прокуратуры

После вмешательства прокуратуры Аургазинского района 39-летняя мать 11 детей получила жилищный сертификат на сумму более 13,5 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратура Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова Фото: Наталья Балыкова

Установлено, что жительницу района признали нуждающейся в улучшении жилищных условий и включили в список получателей жилищного сертификата. Однако при расчетах размера меры поддержки «Управление по реализации жилищных программ Республики Башкортостан» учло площадь долей в нескольких квартирах, принадлежащих совершеннолетней дочери заявительницы, которая вышла замуж и перестала быть членом многодетной семьи.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя учреждения. Отмечается, что виновное должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.

Майя Иванова