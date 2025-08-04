Минобороны сообщило об уничтожении 18 дронов над Черным морем

Российские системы ПВО за ночь с 3 на 4 августа уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над девятью регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Атака продолжалась с 23:00 московского времени 3 августа до 05:20 4 августа.

Больше всего дронов — 18 единиц — перехватили над акваторией Черного моря. В Воронежской области уничтожили 12 беспилотников, в Республике Крым — 11. Над Белгородской областью сбили восемь аппаратов, над Волгоградской — шесть.

По два дрона перехватили в Брянской и Ростовской областях. По одному беспилотнику уничтожили над Московским регионом и Рязанской областью.

Лия Пацан