Главные новости к утру 4 августа

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на энергетические и железнодорожные объекты в Волгоградской области. По информации главы региона Андрея Бочарова, пострадавших нет. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда, работают саперы. Повреждений путей нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа. Его словам приводит агентство Reuters. Ранее американский президент анонсировал поездку господина Уиткоффа в Москву.

Дональд Трамп заявил, что США введут новые санкции против России, если к 8 августа не будет достигнуто перемирие на Украине. Эта дата является окончанием десятидневного ультиматума, ранее выдвинутого господином Трампом. «Санкции будут, но, похоже, они ( Россия — “Ъ”) довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет»,— сказал он.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия») в случае победы на сентябрьских выборах, скорее всего, не будет менять своего представителя в Совете федерации (СФ). В начале июля источники «Ъ» сообщали, что он может отправить в верхнюю палату участника СВО и Героя России Сергея Степанова, но в итоговую «сенаторскую тройку» ефрейтор не вошел. Зато там снова оказался член СФ Андрей Чернышев, отношения с которым у господина Кобзева испортились после выборов мэра Братска в 2024 году. По мнению эксперта, губернатор и сенатор могли урегулировать разногласия.

Рынок сельхозтехники демонстрирует постепенный выход из кризиса: темпы падения продаж замедлились — этому способствовали господдержка, обнуление экспортных пошлин на зерно и сезонность.

Радио Sputnik с 1 августа начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В столице Урала радиостанция вещает на частоте 91,4 FM, в Нижнем Новгороде — на 90,8 FM. Ранее на частоте 91,4 FM в Екатеринбурге вещало «Эхо Москвы», но 1 марта 2022 года радиостанцию отключили от эфира.

Крупный производитель продуктов питания ГК «Эфко» вложит 2,6 млрд руб. в производство эмульгаторов и среднецепочечных триглицеридов в Воронежской области. Добавки используются в пищевой промышленности и до сих пор не выпускались в России. К 2029 году компания рассчитывает занять на их рынке до 70%.

Популярные туристические маршруты в Южно-Камчатском природном парке вновь доступны для посещения, сообщили «Ъ» в администрации сети природных парков «Вулканы Камчатки». Снова разрешено посещение вулкана Горелый, каньона Опасный, подножия вулкана Мутновский и пещер вулкана Горелый.