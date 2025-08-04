В Волгоградской области отразили атаку БПЛА ВСУ на железнодорожную станцию

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на энергетические и железнодорожные объекты в Волгоградской области в ночь на 4 августа, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации главы региона, пострадавших нет.

В Иловлинском районе области в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, без электричества остался рабочий поселок Иловля и близлежащие населенные пункты.

Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда, работают саперы. Повреждений путей нет. На станции также загорелось техническое здание. Пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала, добавил глава региона.