Комбайны разогнались на господдержке
Темпы падения рынка сельхозтехники снижаются
Рынок сельхозтехники демонстрирует постепенный выход из кризиса: темпы падения продаж замедлились — этому способствовали господдержка, обнуление экспортных пошлин на зерно и сезонность. Хотя до восстановления рынка еще далеко, уверены эксперты, и ощутимый рост отрасль увидит не ранее лета следующего года.
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в первом полугодии сократились на 32,1% год к году, до 75,6 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Темпы падения рынка, следует из данных ассоциации, замедлились относительно первого квартала и января—мая, когда показатель достигал 32,8% и 32,9%. По мнению председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, на динамику влияет совокупность факторов, в том числе программы «Росагролизинга» и поступление нового урожая, сопоставимого с прошлогодним. «Самое резкое сжатие рынка мы прошли в первые четыре—пять месяцев года»,— считает он.
По данным «Росспецмаша», падение отгрузок в первом полугодии продолжает фиксироваться практически по всем основным видам сельхозтехники. Значительнее всего снизились поставки зерноуборочных комбайнов — на 59,3%, до 842 штук (см. таблицу). Также сокращение продаж отмечается в сегментах кормоуборочных самоходных комбайнов (на 39%), сельскохозяйственных тракторов (на 36,4%), зерноочистительных машин (на 33,8%), борон (на 22,5%), опрыскивателей (на 16,9%), культиваторов (на 10,5%), косилок (на 8%), жаток (на 7,8%), пресс-подборщиков (на 7,4%) и сеялок (на 3,5%). Рост отгрузок отмечается по машинам для внесения удобрений (на 54,2%) и плугам (на 9,5%).
Отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первой половине 2025 года
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Источник: «Росспецмаш».
Продажи импортной сельхозтехники на российском рынке в январе—июне также сократились, и, вероятно, более существенно, на 35–40%, в силу отсутствия механизмов поддержки, оценивает Александр Алтынов.
Несмотря на замедление темпов падения рынка, до восстановления продаж еще далеко, соглашаются опрошенные “Ъ” участники отрасли и эксперты. Оптимизма большинству собеседников “Ъ” не вселяет и снижение ключевой ставки, которую назвали одним из основных факторов снижения спроса — с 20% до 18% в июле. В частности, в «Росспецмаше» все еще оценивают ее как «запредельно высокую». Господин Алтынов считает, что снижение ключевой ставки, скорее, будет способствовать формированию ожиданий: какую технику купить, когда продолжится снижение. Учитывая среднюю рентабельность машиностроителей, которая часто не достигает 8–10%, снижение ставки ничего не изменит, добавляет источник “Ъ”. «У многих предприятий большие проблемы с оборотными средствами, есть серьезная проблема с затоваренными складами, а имеющаяся господдержка на фоне запредельно дорогих заемных средств существенно потеряла в своей эффективности»,— рассказывает он. Впрочем, Дмитрий Бабанский из SBS Consulting подчеркивает, что снижение стоимости заемных средств — позитивный сигнал для рынка.
Обнулившаяся в июле плавающая экспортная пошлина на пшеницу к заметному росту рынка также не приведет, соглашаются собеседники “Ъ” в отрасли. Как отмечали в «Совэконе», никакого эффекта на экспорт это не окажет: цена на пшеницу как была, так и остается недалеко от себестоимости. По мнению «Росспецмаша», сегодня аграрный бизнес находится в таком положении, что для наращивания экспорта требуется дополнительная поддержка: например, значительное увеличение субсидирования затрат на логистику.
Для преодоления кризиса «Росспецмаш» считает необходимым предусмотреть ежегодный объем финансирования программы 1432 (субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику) в размере 10% от объема отгрузок на внутренний рынок. Там также выступают за увеличение размера скидки на самоходную сельхозтехнику с текущих 10–15%. Впрочем, отмечают в ассоциации, сегодня кризис на рынке сельхозтехники уже находится в той стадии, что, даже если принять все эти меры, вряд ли стоит ждать возвращения к прежним темпам обновления парка машин и оборудования в текущем году.
Дмитрий Бабанский ожидает продолжения тренда на снижение темпов падения рынка сельхозтехники. По итогам года, по мнению эксперта, в целом он сократится на 30% год к году. Согласно прогнозу господина Алтынова, продажи российской и импортной сельхозтехники в 2025 году упадут примерно на 25%. «Рынком правит макроэкономика, и все ответы пока там. Если будет послабление по ставке, то рынок пойдет вверх. Но, думаю, серьезных "отбивок" вверх раньше лета 2026 года ждать не приходится»,— резюмирует эксперт.