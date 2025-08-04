Комбайны разогнались на господдержке

Рынок сельхозтехники демонстрирует постепенный выход из кризиса: темпы падения продаж замедлились — этому способствовали господдержка, обнуление экспортных пошлин на зерно и сезонность. Хотя до восстановления рынка еще далеко, уверены эксперты, и ощутимый рост отрасль увидит не ранее лета следующего года.

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Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в первом полугодии сократились на 32,1% год к году, до 75,6 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Темпы падения рынка, следует из данных ассоциации, замедлились относительно первого квартала и января—мая, когда показатель достигал 32,8% и 32,9%. По мнению председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, на динамику влияет совокупность факторов, в том числе программы «Росагролизинга» и поступление нового урожая, сопоставимого с прошлогодним. «Самое резкое сжатие рынка мы прошли в первые четыре—пять месяцев года»,— считает он.

По данным «Росспецмаша», падение отгрузок в первом полугодии продолжает фиксироваться практически по всем основным видам сельхозтехники. Значительнее всего снизились поставки зерноуборочных комбайнов — на 59,3%, до 842 штук (см. таблицу). Также сокращение продаж отмечается в сегментах кормоуборочных самоходных комбайнов (на 39%), сельскохозяйственных тракторов (на 36,4%), зерноочистительных машин (на 33,8%), борон (на 22,5%), опрыскивателей (на 16,9%), культиваторов (на 10,5%), косилок (на 8%), жаток (на 7,8%), пресс-подборщиков (на 7,4%) и сеялок (на 3,5%). Рост отгрузок отмечается по машинам для внесения удобрений (на 54,2%) и плугам (на 9,5%).

Отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первой половине 2025 года Выйти из полноэкранного режима Вид техники Объем отгрузок (шт.) Изменение год к году (%) Комбайны зерноуборочные 842 –59,2 Комбайны кормоуборочные самоходные 119 –39,0 Тракторы сельскохозяйственные 1374 –36,4 Плуги 863 9,5 Культиваторы 1102 –10,5 Бороны 1551 –22,5 Сеялки 1856 –3,5 Машины для внесения удобрений 222 54,2 Опрыскиватели 608 –16,9 Косилки 1339 –8,0 Жатки 928 –7,8 Пресс-подборщики 573 –7,4 Зерноочистительные машины 317 –33,8 Открыть в новом окне Источник: «Росспецмаш».

Продажи импортной сельхозтехники на российском рынке в январе—июне также сократились, и, вероятно, более существенно, на 35–40%, в силу отсутствия механизмов поддержки, оценивает Александр Алтынов.

Несмотря на замедление темпов падения рынка, до восстановления продаж еще далеко, соглашаются опрошенные “Ъ” участники отрасли и эксперты. Оптимизма большинству собеседников “Ъ” не вселяет и снижение ключевой ставки, которую назвали одним из основных факторов снижения спроса — с 20% до 18% в июле. В частности, в «Росспецмаше» все еще оценивают ее как «запредельно высокую». Господин Алтынов считает, что снижение ключевой ставки, скорее, будет способствовать формированию ожиданий: какую технику купить, когда продолжится снижение. Учитывая среднюю рентабельность машиностроителей, которая часто не достигает 8–10%, снижение ставки ничего не изменит, добавляет источник “Ъ”. «У многих предприятий большие проблемы с оборотными средствами, есть серьезная проблема с затоваренными складами, а имеющаяся господдержка на фоне запредельно дорогих заемных средств существенно потеряла в своей эффективности»,— рассказывает он. Впрочем, Дмитрий Бабанский из SBS Consulting подчеркивает, что снижение стоимости заемных средств — позитивный сигнал для рынка.

Обнулившаяся в июле плавающая экспортная пошлина на пшеницу к заметному росту рынка также не приведет, соглашаются собеседники “Ъ” в отрасли. Как отмечали в «Совэконе», никакого эффекта на экспорт это не окажет: цена на пшеницу как была, так и остается недалеко от себестоимости. По мнению «Росспецмаша», сегодня аграрный бизнес находится в таком положении, что для наращивания экспорта требуется дополнительная поддержка: например, значительное увеличение субсидирования затрат на логистику.

Для преодоления кризиса «Росспецмаш» считает необходимым предусмотреть ежегодный объем финансирования программы 1432 (субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику) в размере 10% от объема отгрузок на внутренний рынок. Там также выступают за увеличение размера скидки на самоходную сельхозтехнику с текущих 10–15%. Впрочем, отмечают в ассоциации, сегодня кризис на рынке сельхозтехники уже находится в той стадии, что, даже если принять все эти меры, вряд ли стоит ждать возвращения к прежним темпам обновления парка машин и оборудования в текущем году.

Дмитрий Бабанский ожидает продолжения тренда на снижение темпов падения рынка сельхозтехники. По итогам года, по мнению эксперта, в целом он сократится на 30% год к году. Согласно прогнозу господина Алтынова, продажи российской и импортной сельхозтехники в 2025 году упадут примерно на 25%. «Рынком правит макроэкономика, и все ответы пока там. Если будет послабление по ставке, то рынок пойдет вверх. Но, думаю, серьезных "отбивок" вверх раньше лета 2026 года ждать не приходится»,— резюмирует эксперт.

Наталия Мирошниченко