Закрытые после землетрясения на Камчатке маршруты открывают для туристов

Популярные туристические маршруты в Южно-Камчатском природном парке вновь доступны для посещения, сообщили «Ъ» в администрации сети природных парков «Вулканы Камчатки». Снова разрешено посещение вулкана Горелый, каньона Опасный, подножия вулкана Мутновский и пещер вулкана Горелый.

Администрация парка обратила внимание посетителей на необходимость соблюдения мер безопасности на всех открытых маршрутах. «Учитывая недавнюю сейсмическую активность, просим проявлять внимательность и осторожность»,— сообщили в парке.

Восхождения на активизировавшийся вулкан Авачинский в целях предотвращения возможных инцидентов пока не рекомендуется. Там сохраняется риск камнепадов.

Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения 30 июля на Камчатке были закрыты популярные туристические маршруты.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский