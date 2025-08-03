Спасатели эвакуировали 17 туристов из затопленного участка в районе Горячего Ключа

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий. По информации регионального управления МЧС, в ликвидации последствий стихии задействованы более 150 человек личного состава и 44 единицы техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В районе Горячего Ключа спасателями была эвакуирована незарегистрированная туристическая группа, оказавшаяся отрезанной от выхода из-за резкого подъема воды. Всего в группе находились 17 человек. Одна из участниц получила травму — перелом ноги. Пострадавшая передана медицинским службам, остальные доставлены в безопасный район.

По словам заместителя начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павла Колотнечи, в регионе сохраняется риск формирования смерчей над морем, а также резких подъемов уровня воды в малых реках с возможным выходом за пределы русел. Спасательные и экстренные службы продолжают дежурство в усиленном режиме.

Вячеслав Рыжков