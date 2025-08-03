Главные новости к утру 3 августа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. «Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в решении конфликта на Украине)]»,— сказал он.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова началось 3 августа в 04:50 (20:50 мск 2 августа). Извержение сопровождается выбросами пепла до 3-4 км над уровнем моря.

В Москве задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Из столицы его доставили в Екатеринбург, утверждают собеседники изданий. Официально о задержании главы диаспоры не сообщалось. В конце июля лидера уральских азербайджанцев объявили в федеральный розыск.

Силы ПВО сбили около 15 БПЛА над Воронежем и тремя районами области в ночь на 3 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Известно о четырех пострадавших. Две жительницы Воронежа госпитализированы, ещё одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.

На нефтебазе в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Обломки зацепили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Предварительно, пострадавших нет.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми рассказал, что винит себя в том, что украинская делегация не была должным образом подготовлена ко встрече с президентом США Дональдом Трампом. «Честно говоря, я чувствовал "Ааах!" (этим междометием господин Лэмми выразил досаду.— "Ъ"). Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече?»,— сказал он.