Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области выросло до четырех

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Воронежской области увеличилось до четырех, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее он сообщил о 15 сбитых БПЛА над областью.

Две жительницы Воронежа госпитализированы, ещё одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом, уточнил губернатор.

Из-за пожара один частный дом был полностью уничтожен, а в нескольких других пострадали стены, крыши и окна. В пригороде огонь также повредил автомагазин и сарай. Размер ущерба уточняется.

Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется. В Воронеже и Лискинском районе отменена непосредственная угроза удара БПЛА.