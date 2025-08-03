В Адлерском районе Сочи загорелась нефтебаза в результате атаки БПЛА

На нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, обломки зацепили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Предварительно, пострадавших нет.

Ракетная опасность будет отменена в ближайшее время, а сирены будут отключены, добавил господин Прошунин.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения в связи с угрозой атаки БПЛА. Воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы.