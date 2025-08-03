Силы ПВО сбили 15 БПЛА над Воронежской областью, есть пострадавший
Силы ПВО сбили около 15 БПЛА над Воронежем и тремя районами области в ночь на 3 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате пострадала женщина, она получила травму ноги.
По предварительным данным, несколько частных домов загорелись в результате атаки, были повреждены несколько транспортных средств. Оперативные службы находятся на местах падения обломков.
Угроза атаки в Воронеже и Лискинском районе области сохраняется, добавил губернатор.