Силы ПВО сбили 15 БПЛА над Воронежской областью, есть пострадавший

Силы ПВО сбили около 15 БПЛА над Воронежем и тремя районами области в ночь на 3 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате пострадала женщина, она получила травму ноги.

По предварительным данным, несколько частных домов загорелись в результате атаки, были повреждены несколько транспортных средств. Оперативные службы находятся на местах падения обломков.

Угроза атаки в Воронеже и Лискинском районе области сохраняется, добавил губернатор.