Аэропорт «Домодедово» опроверг сообщения о резком сокращении зарплат сотрудников

В аэропорту «Домодедово» прокомментировали информацию о жалобах сотрудников авиагавани на сокращение зарплат. В субботу в СМИ и Telegram-каналах начали распространяться сообщения о том, что после перехода аэропорта под государственный контроль сотрудникам якобы сохранили только 20% оклада, остальное оформили как премии. Также утверждалось, что многим работникам не выплатили зарплату за июнь и июль. Согласно публикациям, сотрудники начали массово увольняться. Канал «Осторожно, новости» сообщал, что сотрудники аэропорта написали обращения в Генпрокуратуру, администрацию президента и администрацию Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Представитель «Домодедово» заявил 360.ru, что «подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления». По его словам, это «избыточная управленческая верхушка предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству». Также он заявил, что «это люди, которые принимали непосредственное участие в работе "карательной системы"». Которая выносила «в том числе уже известные штрафы за "конфету на столе"», приводит цитату канал «Осторожно, новости».

В аэропорту утверждают, что никто из этих сотрудников не был уволен или принудительно переведен на другие должности. Зарплату им выплачивают в соответствии с ТК РФ, ее размер определяется трудовыми договорами и приказами о приеме на работу, добавил представитель аэропорта.

«Аэропорт "Домодедово" в полном объеме выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом», — добавил спикер.