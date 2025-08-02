Пермская сеть кофеен прекратила работу

В Перми закрылась гастросеть «Белый слон». Под этим названием в краевом центре работало три кофейни. Как отмечает портал V-kurse.ru, в сервисе «Яндекс» точки сети имеют статус «временно не работают».

В паблике «Белого слона» на VK сказано, что «чтобы построить что-то новое, первый и важный шаг — сломать старое». «Белый Слон» уже давно переживает сложный и переломный период. Мы долго и упорно пытались сохранить то, что создано с любовью, но кажется, мы не справляемся», - поясняется в соцсети.

По данным Rusprofile, ООО «Белый слон» создано в январе 2024 года (первая точка сети открылась в 2023 году). Директором и учредителем ООО выступила Светлана Тагизова. В других юридических лицах она не участвует. Выручка ООО в 2024 году – 5, 3 млн руб., чистая прибыль – 1, 1 млн руб. Кредиторская задолженность – 1, 8 млн руб.

В Перми работали три точки: на Комсомольском проспекте 33, ул. Чернышевского, 20 и ул. Н.Островского 52.