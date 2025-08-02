Заплыв «Морская миля» в Геленджике перенесен на воскресенье

Заплыв по открытой воде «Морская миля» в Геленджике отменен в субботу по погодным условиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. В минспорта Кубани изданию уточнили, что заплыв перенесен на воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что по решению оргкомитета заплывы на 200 м и 1000 м, запланированные на утро субботы были перенесены на 13:00 и 14:00 соответственно.

Теперь же организаторы получили информацию от МЧС об усилении ветра и запрете на выход в море.

В министерстве спорта Краснодарского края «Ъ-Кубань» уточнили, что заплыв не совсем отменен, а перенесен на воскресенье.

По данным администрации Геленджика, на заплыв зарегистрировались представители из порядка 180 городов. Самому младшему участнику — 9 лет, старшему — 79.

Накануне Краснодарский ЦГМС объявил штормовое предупреждение. Вплоть до понедельника местами на Кубани ожидаются сильные дожди, в том числе в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 м/с. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

Михаил Волкодав