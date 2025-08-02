Умер актер из «Вторжения» и «Битвы трех королей» Виктор Бутов

Советский и российский актер театра и кино Виктор Бутов умер 1 августа в возрасте 72 лет. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «Кино-Театр». Официальная информация о причинах смерти не поступала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Одесская киностудия Фото: Одесская киностудия

Виктор Бутов родился 21 апреля 1953 года в городе Собинка Владимирской области. Окончил ГИТИС, прошел обучение на высших режиссерских курсах при Госкино под руководством Владимира Меньшова. Театральную карьеру начал в 1974 году в Тбилисском театре юного зрителя, через два года перешел в Московский областной ТЮЗ. Позже артист выступал на сцене Московского театра комедии. В 1991 году Виктор Бутов основал «Приват театр», ставший первым частным театром в СССР.

Широкому зрителю Виктор Бутов известен по ролям в фильмах «Вторжение» Станислава Говорухина, «Побег из тюрьмы» Одесской киностудии и «Битва трех королей». Одной из последних его работ стала роль в сериале «Моя вторая половинка».