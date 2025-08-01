Бюст Сталина хотят установить в Орле ко Дню Победы в 2026 году

Бюст Иосифа Сталина может появиться в парке Победы в Орле к 9 мая 2026 года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в горсовете со ссылкой на мэра Юрия Парахина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам главы города, власти уже рассмотрели коммерческие предложения по созданию памятника. «Однако в связи с тем, что это индивидуальный проект, требующий особого подхода и проработки, оперативно воплотить его в жизнь не получится»,— пояснил господин Парахин.

Он добавил, что также в парке Победы будут установлены бюсты советских военачальников, сыгравших ключевую роль в освобождении Орла.

В октябре прошлого года по поводу установки памятника Сталину в Орле проводились общественные обсуждения — 92% присутствующих проголосовали «за».

Кабира Гасанова