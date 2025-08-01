Коллекционная недвижимость как вектор развития Сочи

По данным ФД «Неометрия» и консалтинговой компании Macon, рынок Сочи демонстрирует явный перевес в сторону инвест-отелей: за четыре года ввод жилья в Сочи снизился в три раза, а число квадратных метров в инвест-отелях увеличилось более чем втрое. В среднесрочной перспективе ситуация может привести к дальнейшему сокращению нового качественного жилья в городе-курорте. Одним из векторов развития города может стать коллекционная недвижимость.



:Анна Сапегина, директор по продажам ФД «Неометрия»

Фото: предоставлено Федеральным девелопером «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» и консалтинговая компания Macon проанализировали структуру спроса и предложения в Сочи по типам и классам недвижимости. По их данным, объем ввода многоквартирного жилого строительства в Сочи за год демонстрирует двукратное снижение, а с 2021 года — трехкратное. Если в 2021 году было введено 958 тыс. кв. м жилья, то в 2023--м — уже 687 тыс. кв. м, а в 2024-м — только 369 тыс. кв. м. Хотя в 2025 году ситуация немного выправилась: за первое полугодие было введено почти столько же жилых квадратных метров, сколько за весь прошлый год,— 366 тысяч кв. м.

При этом и предложение и, как следствие, структура спроса по классам жилой недвижимости распределяется очень неравномерно. Большая часть объема сконцентрирована в классах комфорт и комфорт плюс. И только 10% представлены бизнес- и премиум-классы.

В сегменте инвест-отелей ситуация противоположная. С 2021 по 2024 годы объем ввода вырос более чем в три раза: с 108 тыс. кв. м до 369 тыс. кв. м. За первое полугодие 2025 года уже введено 380 тыс. кв. м. По классам почти 60% приходится на бизнес- и премиум-классы, 40% — элит-класс и только 1% — комфорт.

«С одной стороны, для курортного города это закономерное перераспределение предложения. Рынок ориентируется на отдыхающих, гостей города, которые приезжают для качественного отдыха. Это и те, кто привык к высокому сервису, и те, кто хочет отдыхать с комфортом, превышающим их привычный уровень жизни, и тех, кто планирует инвестировать и получать постоянный доход. Однако, с другой стороны, рынок должен развиваться гармонично, чтобы не было перенасыщения одного сегмента и дефицит другого»,— считает Змиевская Ольга, директор по исследованиям консалтинговой компании MACON.

«Снижение объема ввода связано с рядом факторов: географических, градостроительных и экономических. В конечном итоге это может привести к локальной нехватке жилой недвижимости, которая в средне- и долгосрочной перспективах будет более осязаема. Анализируя спрос по классам недвижимости, мы считаем, что, помимо инвест-отелей, одним из векторов развития города-курорта должна быть коллекционная жилая недвижимость,— считает Анна Сапегина, директор по продажам ФД «Неометрия».— Развитие отельного премиального направления не закрывает потребность той аудитории, которая ищет жилье высочайшего класса для собственного проживания, для возможности организовать свою морскую резиденцию в ее классическом понимании. Сочи традиционно был местом для отдыха русской аристократии, и сейчас элитный клубный дом в городе-курорте должен совмещать в себе и традиции родового гнезда, и современные характеристики, которые предлагают абсолютную приватность с насыщенным отдыхом и разнообразием возможностей».

Сегодня Сочи занимает лидирующую позицию среди туристических регионов с большим отрывом от них. В 2024 году Краснодарский край посетило 20 млн официальных туристов (останавливающихся в отелях и вносящих туристический сбор), из них 8 млн — в Сочи. При этом Крым, Алтай, Кавказские Минеральные Воды по количеству туристов в 2024 году не дотягивали даже до 5 млн. В Сочи турпоток ежегодно растет: с 2020 года он увеличился с 6,6 до 8 млн. Администрация города прогнозирует к 2030 году рост до 10 млн.

Интерес к курортной недвижимости — и инвестиционной, и для собственного проживания — растет. В 2025 году цены продолжают рост: с декабря 2024 до июня 2025 года в жилой недвижимости стоимость квадратного метра увеличилась с 407 тыс. руб. до 570 тыс. руб., в инвест-отелях с 1,03 млн руб. до 1,07 млн руб. за квадрат.

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