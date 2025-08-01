Фитосанитарные сертификаты выдавались по таксе

В Приморье вынесен приговор по уголовному делу в отношении группы бывших чиновников управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и приближенных к ним предпринимателей. Они признаны виновными в получения взяток с экспортеров за выдачу фитосанитарных сертификатов. Всего подсудимые получили более 45 млн руб. незаконных вознаграждений. Основной фигурант дела и. о. руководителя управления Юлий Иванов был освобожден от уголовной ответственности после того, как подписал контракт на участие в специальной военной операции и получил госнаграду на фронте.

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1 августа Фрунзенский райсуд Владивостока признал пятерых участников преступной группы виновными в получении взяток (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ) «за ускоренное и беспрепятственное оформлении фитосанитарных сертификатов для экспорта подкарантинной продукции: лесоматериалов и зерна». «Участниками указанной преступной группы в период с апреля 2015 года по август 2016 года являлись должностные лица, в том числе занимающие руководящие должности управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, а также иные лица, которые непосредственно взаимодействовали с предпринимателями, осуществляющими экспорт подкарантинной продукции в КНР»,— сообщила прокуратура Приморья.

Установлено, что за отказ в даче взяток экспортерам не выдавались разрешительные документы на вывоз сельхозпродукции за пределы России. Коррупционная схема принесла участникам аферы более 45 млн руб. «неправомерного дохода».

Пятеро подсудимых, среди которых двое бывших сотрудников отдела Россельхознадзора в приморском Уссурийске, получили от восьми лет четырех месяцев до девяти лет колонии строгого режима. Они также должны выплатить штраф в размере от 2,4 млн до 45 млн руб. Подсудимые не признали вину, утверждая, что их оговорили.

Примечательно, что обвинительный приговор не прозвучал в отношении основного фигуранта этого уголовного дела — и. о. руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Юлия Иванова. Он был арестован в августе 2016 года. Но после передачи материалов дела в суд, пояснили “Ъ” в прокуратуре, подписал контракт на участие в СВО. Дело в отношении него было приостановлено, а поскольку фигурант был отмечен госнаградой, его уголовное преследование было прекращено.

Юлий Иванов был назначен и. о. главы управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в июне 2015 года. Ранее он занимал пост директора рыбокомбината в холдинге «Системные решения». «Мы должны выполнять наши функции так, чтобы добросовестным предпринимателям работать было комфортно, а потребитель и природные ресурсы страны не страдали»,— заявлял ранее Юлий Иванов в одном из интервью.

Известно, что еще двое обвиняемых по делу скрылись от следствия и находятся в розыске.

Алексей Чернышев, Владивосток