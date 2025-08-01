В Кабардино-Балкарии началась эвакуация из-за угрозы нового селя

Власти Эльбрусского района Кабардино-Балкарии объявили эвакуацию жителей микрорайона Герхожан в Тырныаузе: из-за обильных ливней в городе уже дважды за последние десять дней сошли мощные грязевые потоки. Очередной селевой поток по прогнозам может сойти после обеда.

Как сообщает районная администрация, эвакуированы 342 человека. Для них организованы три пункта временного размещения — в гостинице «Баксан», лицее №1 и школе им. А. М. Ахматова (расположена в поселке Былым).

Остающихся в городе жителей власти просят соблюдать меры предосторожности и по возможности не перемещаться по улицам. Туристов также просят покинуть Тырныауз и воздержаться от поездок в район Приэльбрусья.

В настоящий момент для выезда из Приэльбрусья и Тырныауза действует временная объездная дорога. Движение по ней прекратится с 11 часов. Основная трасса и мост через Герхожан повреждены грязевыми потоками.

Селем также поврежден водопровод. По данным местного водоканала, без водоснабжения остались 3 тыс. человек. Оставшимся в городе жителям местные власти организовали подвоз воды.

Глава республики Казбек Коков сообщает, что все экстренные службы находятся на месте в режиме повышенной готовности.

Александра Ларинцева, Пятигорск