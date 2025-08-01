Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно документу, Министерство культуры РФ получает полномочия отказывать в выдаче прокатных удостоверений на этом основании. Ведомство также сможет вносить изменения в уже выданные удостоверения.

Владельцы онлайн-платформ с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей в сутки, будут обязаны блокировать доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора в течение 24 часов.

Новый документ вносит изменения в два действующих закона: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».