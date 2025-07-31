В липецкое отделение КПРФ нагрянули силовики

Сотрудники полиции и главного управления по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД пришли вечером 31 июля в липецкое областное отделение КПРФ. Их визит может быть связан с выпуском партией печатных материалов с критикой в адрес губернатора области Игоря Артамонова, заявили «Ъ» в липецком обкоме КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Липецкое областное отделение КПРФ Фото: Липецкое областное отделение КПРФ

В сообщении Telegram-канала областного отделения говорится, что сотрудники МВД приехали в липецкий обком около 19 часов для «проведения обследования помещения и транспортных средств». Осмотр они начали с кабинета первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева, после чего, по словам коммунистов, стали изымать компьютеры, карты памяти и документы.

«Делается все, чтобы в разгар агитационной кампании парализовать работу избирательного штаба КПРФ»,— написали позже в канале обкома (в сентябре в Липецке пройдут выборы в городской совет депутатов).

Второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев заявил «Ъ», что действия силовиков могут быть связаны «с выпуском информационного бюллетеня с требованием отставки губернатора». По его словам, эти материалы, в частности, содержали информацию о «кабальных» концессионных соглашениях, износе коммунальной инфраструктуры, нехватке в регионе врачей и учителей. «За семь лет Игорь Артамонов так и не смог решить ни одну из этих проблем»,— заключил коммунист.

«Ъ» направил запросы в пресс-службы УМВД по Липецкой области и областного правительства.

Божена Иванова