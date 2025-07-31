«Роскосмос» и NASA договорились об эксплуатации МКС до 2028 года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи договорились об эксплуатации МКС до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос» Фото: Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

«Диалог прошел неплохо,— рассказал глава «Роскосмоса» журналистам. — Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что новый руководитель NASA это подтвердил» (цитата по ТАСС). Он также отметил, что до 2030 года страны будут сотрудничать по сведению станции с орбиты.

Дмитрий Баканов также отметил, что Россия и США будут сотрудничать по вопросу вывода в космоса будущих национальных станций, которые придут после МКС.

Прошедшие переговоры — первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года. Приезд российской делегации в США приурочен к старту миссии Crew-11 на МКС. В состав экипажа вошел россиянин Олег Платонов.

2 июля 2024 года предыдущий гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции (РОС). В рамках проекта предполагается произвести шесть орбитальных модулей и вывести их на орбиту с 2027 по 2033 года.