«Роскосмос» и NASA договорились об эксплуатации МКС до 2028 года
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи договорились об эксплуатации МКС до 2028 года.
Фото: Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
«Диалог прошел неплохо,— рассказал глава «Роскосмоса» журналистам. — Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что новый руководитель NASA это подтвердил» (цитата по ТАСС). Он также отметил, что до 2030 года страны будут сотрудничать по сведению станции с орбиты.
Дмитрий Баканов также отметил, что Россия и США будут сотрудничать по вопросу вывода в космоса будущих национальных станций, которые придут после МКС.
Прошедшие переговоры — первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года. Приезд российской делегации в США приурочен к старту миссии Crew-11 на МКС. В состав экипажа вошел россиянин Олег Платонов.
2 июля 2024 года предыдущий гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции (РОС). В рамках проекта предполагается произвести шесть орбитальных модулей и вывести их на орбиту с 2027 по 2033 года.