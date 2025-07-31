Освобождение экс-главы двух районов Казани и опасность пожаров в Чувашии и Марий Эл

Бывшего главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова приговорили к двум годам лишения свободы, но освободили от наказания, т. к. он отбыл его в СИЗО. Господина Миронова признали виновным по трем эпизодам ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по одному эпизоду ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, Сергей Миронов дал незаконное поручение фиктивно трудоустроить четырех человек. Бывший чиновник также согласовал незаконную перепланировку помещений своей матери под «Пятерочку». Подробнее — в материале «Из СИЗО на больничный».

В Чувашии и Марий Эл предупредили о чрезвычайной пожароопасности лесов. В республиках прогнозируют максимальный пятый класс угрозы пожаров.

В Татарстане утвердили дорожную карту развития нефтегазохимического комплекса до 2029 года. В перечень приоритетных направлений для развития отрасли включили создание производств окиси пропилена, этилена, лимонной и молочной кислоты, перекиси водорода, фосфора и др.

Казанский «Рубин» оштрафован на 10 тыс. руб. за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес «Зенита». Во время матча двух клубов 27 июля в Казани футбольные болельщики скандировали кричалку «„Зенит“ — позор российского футбола».

Подростка из Уфы обвинили в сборе данных об объектах в Казани для ВСУ. Несовершеннолетнего также подозревают в сборе информации о стратегически важных объектах в Уфе и Рязани.

С начала 2025 года в Татарстане произошло 1,7 тыс. ДТП. В происшествиях погибли 161 человек, еще 2,1 тыс. пострадали. По сравнению с показателем 2024 года число ДТП выросло на 58%.

В Бугульме планируют потратить 15 млн руб. на организацию Дня города. Праздник состоится 30 августа. Подрядчик должен будет подготовить сцену, светодиодные экраны и подиум.

Диана Соловьёва