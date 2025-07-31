В Татарстане произошло 1,7 тысяч ДТП с начала 2025 года

В Татарстане с начала 2025 года произошло 1,7 тыс. ДТП. В них погибли 161 человек, еще 2,1 тыс. пострадали. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Татарстан, полковник полиции Дамир Бикмухаметов.

По сравнению с показателем прошлого года количество аварий выросло на 58%.

В июле 2025 года произошло 317 аварий, в которых погибли 39 человек и пострадали 358 человек.

Среди всех зарегистрированных ДТП 136 произошли вследствие выезда водителей на встречную полосу дороги. Это привело к гибели 56 человек и травмированию 226 участников происшествия.

Также в течение текущего года случилось 247 ДТП с участием несовершеннолетних младше 16 лет. Погибло семь детей, травмировано 265 несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом количество таких ДТП увеличилось на 16%, число пострадавших выросло на 15%. Однако количество погибших среди детей снизилось на один случай.

Анар Зейналов