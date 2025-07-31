В Татарстане утвердили план развития нефтегазохимического комплекса до 2029 года
Правительство Татарстана утвердило план мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса региона с 2025 по 2029 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Среди приоритетных направлений развития нефтегазохимического комплекса Татарстана выделены создание производств окиси пропилена, этилена, лимонной и молочной кислоты, перекиси водорода, фосфора и др. Также в республике планируют развивать технологии получения водорода, добычи нефти, утилизации полимеров и т. д.
В документе выделены пять основных задач:
- увеличение глубины переработки углеводородного сырья;
- расширение научной базы и проведение научно-исследовательских работ;
- обеспечение трудовых ресурсов;
- снижение нагрузки предприятий на природу;
- расширение применения ИИ и роботов на предприятиях.
Контролировать мероприятия из плана будет Минпромторг Татарстана.