Следственный комитет по Башкортостану предъявил обвинение 17-летнему жителю Уфы в государственной измене и подготовке к диверсии за сбор сведений о стратегически важных объектах в Казани, Уфе и Рязани для передачи украинской стороне. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подростка из Уфы обвинили в сборе данных об объектах в Казани для ВСУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Подростка из Уфы обвинили в сборе данных об объектах в Казани для ВСУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года несовершеннолетний через интернет-мессенджер вступил в сговор с неустановленным лицом. За денежное вознаграждение от одной до 65 тысяч рублей он собирал информацию о топливно-энергетических объектах, автомобилях около интересующих организаций, учреждениях и жилых домах в трех городах.

В январе 2025 года подросток согласился за 200 тысяч рублей совершить поджог железнодорожного локомотива, но был задержан сотрудниками УФСБ до совершения диверсии. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступлений и личность организатора.

Анар Зейналов