Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила чрезвычайную пожароопасность в Чувашии и в отдельных районах Марий Эл до 4 августа 2025 года. Соответствующее уведомление появилось в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии и Марий Эл объявили чрезвычайную пожароопасность до 4 августа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Чувашии и Марий Эл объявили чрезвычайную пожароопасность до 4 августа

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Чувашской Республике режим чрезвычайной пожароопасности действует с четверга, 31 июля.

В Марий Эл аналогичные ограничения вступят в силу с 1 августа. В республике ожидается пятый класс пожароопасности лесов — максимальный уровень угрозы.

Власти призывают жителей соблюдать осторожность и быть внимательными при обращении с огнем. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону службы экстренного реагирования 112.

Ранее в Татарстане продлили предупреждение о высокой пожароопасности лесов четвертого класса до 1 августа — изначально оно действовало с 16 по 24 июля.

Анар Зейналов