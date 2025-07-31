В Чувашии и Марий Эл объявили чрезвычайную пожароопасность до 4 августа
Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила чрезвычайную пожароопасность в Чувашии и в отдельных районах Марий Эл до 4 августа 2025 года. Соответствующее уведомление появилось в официальном приложении МЧС России.
В Чувашии и Марий Эл объявили чрезвычайную пожароопасность до 4 августа
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В Чувашской Республике режим чрезвычайной пожароопасности действует с четверга, 31 июля.
В Марий Эл аналогичные ограничения вступят в силу с 1 августа. В республике ожидается пятый класс пожароопасности лесов — максимальный уровень угрозы.
Власти призывают жителей соблюдать осторожность и быть внимательными при обращении с огнем. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону службы экстренного реагирования 112.
Ранее в Татарстане продлили предупреждение о высокой пожароопасности лесов четвертого класса до 1 августа — изначально оно действовало с 16 по 24 июля.