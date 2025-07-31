Из СИЗО на больничный

Бывшего главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова освободили от наказания в виде двух лет лишения свободы. Советский суд переквалифицировал действия подсудимого с ч. 3 на ч. 1 статьи о превышении должностных полномочий. По изначальной трактовке действия фигуранта должны были повлечь тяжкие последствия. Уголовный процесс против Сергея Миронова шел около года. По версии следствия, экс-глава двух районов Казани поручил фиктивно трудоустроить четырех человек, а также согласовал незаконную перепланировку помещений своей матери под «Пятерочку». В результате был причинен материальный ущерб на общую сумму 2,6 млн руб. и нарушены права жильцов многоквартирного дома. Сторона защиты планирует обжаловать приговор, чтобы добиться полного оправдания фигуранта. Эксперт считает, что на решение суда могло повлиять взыскание с семьи Сергея Миронова имущества на 437 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу двух районов Казани освободили от двух лет лишения свободы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Экс-главу двух районов Казани освободили от двух лет лишения свободы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Советский суд признал виновным бывшего главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова по трем эпизодам ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и одному эпизоду ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Путем частичного сложения суд назначил господину Миронову два года лишения свободы с запретом два с половиной года занимать должности на госслужбе, но освободил от наказания в связи с фактическим его отбыванием. Гособвинитель запрашивал для экс-главы Кировского и Московского районов восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Сергей Миронов Сергей Миронов руководил администрацией Кировского и Московского районов Казани с 2016 года. До этого он занимал должность председателя комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани. В 2000–2004 годах Сергей Миронов служил в органах внутренних дел Татарстана и был помощником судьи Ново-Савиновского районного суда Казани.

Бывший чиновник слушал приговор, стоя на костылях. В зале суда присутствовали мать, сестра и жена подсудимого. Во время оглашения приговора они обнимали друг друга. Когда судья объявил об освобождении Сергея Миронова от наказания, родственницы расплакались. Сестра фигуранта Ольга Копылова рассказала журналистам, что семья осталась недовольной тем, что суд признал господина Миронова виновным по четырем эпизодам преступлений.

«Но мы безумно счастливы, что он наконец сможет лечиться, вернется домой к своим детям», — заявила госпожа Копылова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мать Сергея Миронова Ирина Миронова и его сестра Дарья Копылова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мать Сергея Миронова Ирина Миронова и его сестра Дарья Копылова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как позже пояснил журналистам адвокат Сергея Миронова Рамиль Ахметгалиев, суд переквалифицировал действия подсудимого с ч. 3 на ч. 1 ст. 286 УК РФ. Следствие считало, что действия Миронова повлекли тяжкие последствия. Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что суд мог не найти оснований для такой квалификации.

Адвокат Сергея Миронова объяснил приговор тем, что судья учел доводы стороны защиты в прениях, а потерпевшие не понесли значительного ущерба. По мнению защитника, по такой квалификации преступления господина Миронова не должны были отправлять в СИЗО. Экс-глава двух районов Казани находился под стражей с августа 2024 года. Суд засчитал один день, проведенный фигурантом в СИЗО, как два дня в колонии.

Антон Смирнов назвал такой приговор рядовым случаем в судебной практике. В 2024 году по ч. 1 ст. 285 реальное лишение свободы получил только каждый пятый осужденный.

После освобождения Сергей Миронов займется лечением, т. к. его состояние ухудшается и требуется медицинское вмешательство, сообщил Рамиль Ахметгалиев. На вопрос «Ъ Волга-Урал» о конкретных диагнозах подсудимого адвокат ответил, что не помнит их. Еще в августе 2024 года Сергей Миронов заявлял, что у него некроз обеих ног.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Сергея Миронова Рамиль Ахметгалиев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Адвокат Сергея Миронова Рамиль Ахметгалиев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рамиль Ахметгалиев сообщил, что сторона защиты планирует подавать апелляционные жалобы и настаивать на полном оправдании бывшего главы Кировского и Московского районов, т. к. в его действиях нет состава преступлений. Помощник прокурора Советского района Казани Лилия Суркова рассказала, что прокуратура района и прокуратура Татарстана изучат приговор. После этого ведомство определит, будет ли обжаловать решение. По мнению Антона Смирнова, у стороны защиты больше шансов обжаловать приговор с учетом состояния здоровья Миронова.

В марте 2024 года по требованию прокуратуры Татарстана Сергей Миронов был уволен с должности главы Кировского и Московского районов по утрате доверия. В августе прошлого года он был задержан и помещен под стражу. Помимо эпизодов с превышением и злоупотреблением полномочий, Сергея Миронова также подозревали по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное должностным лицом в крупном размере), однако позже обвинение сняли. Свою вину он не признавал.

По версии следствия, бывший глава администрации двух районов дал незаконные поручения трудоустроить четырех человек в МУП «ДРЭУ Кировского района Казани» на должности водителей, дорожного рабочего и дворника. Организация обслуживает автомобильные дороги. Следствие считало, что Сергей Миронов планировал компенсировать сверхурочную работу собственных водителей. По данным источника, бывший чиновник задерживал работников по личным делам и обещал доплаты за переработки по 15 тыс. руб. ежемесячно. Таким образом, в МУП фиктивно числились родственники и знакомый водителей, которые получали зарплаты на банковские карты, но фактически не работали. Бюджету предприятия был причинен ущерб на общую сумму более 1,6 млн руб., а администрации двух районов — почти на 1 млн руб.

Экс-главу Кировского и Московского районов также подозревали в согласовании незаконной перепланировки помещений первого этажа на Комсомольской улице, 1. Сами работы были проведены в 2018 году, когда мать фигуранта Ирина Миронова передала три нежилых помещения в аренду ООО «Агроторг». Общая площадь помещений составляет почти 490 кв. м, они были объединены и перепланированы под магазин «Пятерочка». По информации источника, застройщиком выступила компания «Энергостройсервис Казань». По данным портала Rusprofile, организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. — в процессе банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин «Пятерочка» на ул. Комсомольская, 1 в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Магазин «Пятерочка» на ул. Комсомольская, 1 в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В результате перепланировки была демонтирована часть наружной стены дома, которая относится к общему имуществу собственников многоквартирного дома. При этом Ирина Миронова не получала согласия на демонтаж у жителей здания.

Юрист Антон Смирнов рассказал, что мать Сергея Миронова могут привлечь к административной ответственности за самовольную перепланировку по ст. 7.21 КоАП РФ. Если будет доказано, что госпожа Миронова была участником сговора, то ее можно будет привлечь к гражданской ответственности за причинение ущерба общему имуществу дома. Эксперт отметил, что если в результате перепланировки помещений был нанесен крупный ущерб (более 250 тыс. руб.) или были существенно нарушены права жильцов, то возможна административная ответственность по 19.1 КоАП РФ (самоуправство) и даже уголовная ответственность по ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Антон Смирнов сообщил, что «Агроторг» и «Энергостройсервис Казань» также могут быть привлечены к ответственности, если будет установлено, что они действовали с нарушением строительных норм или без необходимых разрешений. Организации могут обязать восстановить исходное состояние помещений за свой счет. Жители многоквартирного дома на Комсомольской улице могут обратиться в суд с требованием восстановить исходное состояние помещений. По ст. 29 Жилищного кодекса РФ суд может обязать Ирину Миронову устранить нарушения.



21 июля Верховный суд Татарстана постановил взыскать с бывшего главы Кировского и Московского районов и его родственников 437 млн руб. В доход государства обратят 45 объектов недвижимости, стоимость восьми отчужденных объектов недвижимости и доход от сдачи в аренду нежилых помещений. По версии прокуратуры Татарстана, расходы семьи Сергея Миронова на приобретение недвижимости не соответствовали заявленным доходам. Юрист Антон Смирнов считает, что на решение судьи могли повлиять крупные взыскания с семьи экс-чиновника.

«Это неофициальная, но реально существующая практика наших судов: когда материальный ущерб возмещен, уголовное наказание смягчается», — рассказал эксперт.

Имущество, которое обратят в доход РФ, не уточнялось. По данным источника «Ъ Волга-Урал», речь идет о 2 тыс. нежилых кв. м в «Салават Купере», квартире на улице Серова, землях в ДНТ «Миляш» и ряде жилых и нежилых помещений на улице Малая Крыловка и Горьковском шоссе.

Диана Соловьёва