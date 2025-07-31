Советский суд Казани приговорил бывшего главу администрации Кировского и Московского районов (КирМос) Казани Сергея Миронова к двум годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу двух районов Казани Сергея Миронова освободили от отбывания наказания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Экс-главу двух районов Казани Сергея Миронова освободили от отбывания наказания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сергея Миронова признали виновным по трем эпизодам ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по одному эпизоду ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Путем частичного сложения суд назначил господину Миронову два года лишения свободы в колонии, но освободил от наказания в связи с фактическим его отбыванием. Как пояснил адвокат фигуранта Рамиль Ахметгалиев, суд переквалифицировал действия Сергея Миронова с части третьей на первую статьи 285 УК РФ. По мнению защитника, по такому составу суд не должен заключать господина Миронова под стражу.

По версии следствия, бывший глава двух районов поручил нанять фиктивных работников в МУП «ДРЭУ Кировского района Казани». Сотрудники получали зарплаты на банковские карты, но фактически не работали.

Сергея Миронова также обвинили в согласовании незаконной перепланировки трех помещений под «Пятерочку». Помещения ранее принадлежали матери господина Миронова и были переданы в аренду ООО «Агроторг».

Ранее у бывшего главы КирМоса и его родственников взыскали 437 млн руб. По версии прокуратуры Татарстана, расходы семьи на приобретение недвижимости не соответствовали заявленным доходам.

Диана Соловьева