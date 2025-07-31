«Рубин» оштрафовали на 10 тыс. руб. из-за оскорбления «Зенита» болельщиками

Казанский футбольный клуб «Рубин» оштрафовали на 10 тыс. руб. за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес «Зенита». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Нарушения выявили во время матча «Рубина» против «Зенита», который прошел в Казани 27 июля. Игра завершилась со счетом 2:2. Тогда болельщики «Рубина» скандировали кричалку «„Зенит“ — позор российского футбола».

Ранее комитет уже наказывал футбольные клубы за подобную кричалку в адрес «Зенита». Впервые она прозвучала на матче Санкт-Петербургского клуба против «Факела» из Воронежа в сезоне-2023/24.

Диана Соловьёва