БлИИжайший друг

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, каким видит будущее искусственного интеллекта Марк Цукерберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laure Andrillon / Reuters Фото: Laure Andrillon / Reuters

Марк Цукерберг поделился видением «персонального суперинтеллекта». В своем сообщении глава запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta отметил, что системы ИИ начали демонстрировать признаки самосовершенствования. А значит, развитие суперинтеллекта реально в ближайшие годы.

Ключевая особенность идеи — глубокая персонализация. Суперинтеллект не просто ищет информацию или напоминает о делах — он учится понимать, что важно для пользователя, помогая ему развиваться в выбранных направлениях. Искусственный интеллект становится доверенным советчиком, помощником, даже другом, причем исключительно подстроенным под желания, цели и привычки юзера. Другими словами, концепция Цукерберга выделяется тем, что акцент сделан не только на автоматизации рабочих процессов, но и на улучшении качества жизни. И это довольно широкий спектр — от творчества до отношений с близкими.

Для подобной работы требуются невероятные вычислительные мощности, сложные алгоритмы и тысячи талантливых специалистов по всему миру, рассказывал глава IT-компании. Вероятно, поэтому Цукерберг в последний год попадает в скандалы с хантингом. Напомню, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) обвиняли в переманивании ведущих исследователей из OpenAI, Apple, Google DeepMind и других лидеров индустрии. Условия перехода были названы рекордными. Речь, например, шла о бонусе до $100 млн только за сам факт смены работодателя.

Ключевая особенность «персонального суперинтеллекта» — его же ахиллесова пята. Глубокая персонализация обозначает серьезную угрозу приватности данных. Если ИИ знает о пользователе буквально всё, то в случае утечки данных можно без шуток потерять цифровую личность. И злоумышленники обязательно ей воспользуются, не говоря уже об этической стороне вопроса. Не начнет ли суперинтеллект манипулировать, например, в рекламных целях? Как бы пафосно это ни звучало, но, похоже, уже совсем скоро человечеству предстоит фундаментально переосмыслить роль технологий в нашей жизни.

Александр Леви